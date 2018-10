Epic Records’ DDGย gets an assist from YBN Nahmir, G Herbo, and Blac Youngsta for his new single โ€œRun It Upโ€,ย which you can download on iTunes/Google Play.

<span

data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px;

overflow: hidden; line-height: 0;”

class=”mce_SELRES_start”>๏ปฟ</span>