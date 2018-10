After linking up with VL Deck for a new joint EP titled Kane & O-Dog, NBA YoungBoy gives fans a new solo record titled “Temporary Time” over Big Pun’s “I Don’t Wanna Be A Player No More”.

