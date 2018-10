In this episode:

This week our hosts Joe Budden, Remy Ma, Scottie Beam, and Jinx sound off on Brittany Renner’s tell-all book (6:04), Chris Paul vs. the Lakers (15:22), Voter Supression (20:44), R. Kelly’s upcoming documentary (32:14), Black Excellence (41:30), Fuck Shit of the Week (51:41), and Spice changing her skin color (58:20). #SOTC #StateOfTheCulture