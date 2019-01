Joe, Rory and Mal discuss Lifetime’s “Surviving R. Kelly” docu-series (5:20). They also discuss Usher’s new hair style (1:19:35), Kevin Hart and Ellen (1:47:00), Chris Brown’s new single (1:53:15), and Ebro’s new title at Apple (1:57:46).

Sleeper Picks: Joe: BJ the Chicago Kid “Rather Be With You” Rory: Devin the Dude “What a Job” Mal: M.O.P “Blood Sweat and Tears”