Home New Music New Music: Nessly ft. Lil Dude – Water New Music New Music: Nessly ft. Lil Dude – Water By cyclone - January 13, 2019 0 Nessly links up with Lil Dude for a new collab titled “Water”. Produced by KP Beatz. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span><span<br /> data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px;<br /> overflow: hidden; line-height: 0;”<br /> class=”mce_SELRES_start”></span> RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR Music Video: Lil Dude – Magic Music Video: Lil Dude & Goonew – Drill Time New Music: Lil Dude ft. Wale – Diablo EP Stream: Lil Dude – ME New Music: Lil Dude – Spirits