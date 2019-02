KAYTRANADA gives fans his latest single “Well I Bet Ya”. Off of his upcoming project Gangster Doodles. His new album Gangster Music Vol. 1 hits stores on March 1st.

