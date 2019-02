Demrick calls on Euroz & Dizzy Wright for a new collab titled “Flavors”. Demrick’s new project No Wasting Time drops February 8th.

