UK production team Snakehips gets an assist from Rivers Cuomo of Weezer and KYLE for a new single titled “Gucci Rock N Rolla”, can be downloaded now on iTunes/Google Play.

