Home New Music New Music: Cuban Doll – Keep Up New Music New Music: Cuban Doll – Keep Up By cyclone - February 6, 2019 0 Dallas’ Cuban Doll premieres her new single “Keep Up”, which you can download now on iTunes/Google Play. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span> <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span><span<br /> data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px;<br /> overflow: hidden; line-height: 0;”<br /> class=”mce_SELRES_start”></span> RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR Music Video: Cuban Doll – Fuck Boy Free New Music: Cuban Doll – Loyalty Music Video: Cuban Doll ft. Stunna Girl – Shake Sum (Remix) New Music: Cuban Doll ft. YBN Nahmir – Big Chop Music Video: Cuban Doll ft. Sukihana – Drug Dealer