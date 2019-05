New Music: Madonna ft. Quavo – Future

Madonna released “Crave” a couple days back. She returns with another new record titled “Future” featuring Quavo. Off of her upcoming album Madame X.

Her Madame X theater tour with Diplo & Jonas Akerlund is coming soon.

You can stream “Future” below and pre-order Madame X on iTunes/Google Play before it’s available in stores on June 14th.

01. Madonna – Medellín (Feat. Maluma)

02. Madonna – Dark Ballet

03. Madonna – God Control

04. Madonna – Future (Feat. Quavo)

05. Madonna – Batuka

06. Madonna – Killers Who Are Partying

07. Madonna – Crave (Feat. Swae Lee)

08. Madonna – Crazy

09. Madonna – Come Alive

10. Madonna – Extreme Occident

11. Madonna – Faz Gostoso (Feat. Anitta)

12. Madonna – Bitch I’m Loca (Feat. Maluma)

13. Madonna – I Don’t Search I Find

14. Madonna – Looking For Mercy

15. Madonna – I Rise