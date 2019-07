Joe defines everyone’s role on the podcast (8:51). They also send their condolences out (25;24), talks Tracy Morgan (39:46), R. Kelly getting arrested (50:40), Mal’s zodiac sign (88:17), Beyonce’s new album (110:15) and more!

Sleeper Picks Joe: Jungle – “Happy Man” Rory: Mac Ayres – “Jumping Off The Moon” Mal: Conradfrmdaaves – “Vintage & Adventurous” Parks: Trev Rich – “Mr. Officer”