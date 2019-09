On the fifth episode of Season 2, Joe Budden and co-hosts Remy Ma, Jinx & Eboni K. Williams sound off on the following topics: Kevin Hart (3:01), Black Excellence (11:47), Netflix: Hustle & Rhythm (15:37), Jay Z breaks down NFL Partnership (20:33) Malik Yoba & transgender women (27:20), Dave Chapelle Sticks and Stones (47:47), Nicki Minaj Retiring (1:04:34), New Music (1:10:18)