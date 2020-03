Joe Budden and co-hosts Remy Ma, Jinx & Eboni K. Williams sound off on the following topics: Coronavirus (3:25), Black Excellence (22:25), Denzel Curry talks XXXtentacion (24:21), Lil Yatchy’s “Oprah’s Bank Account” Visual (39:02), Jay Electonica’s ‘A Written Testimony’ (45:50), Megan Thee Stallion’s ‘Suga’ (51:17), Da Baby (57:29), & F*ck Shit Of The Week (1:09:29).