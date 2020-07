Joe and the guys reveal how the podcast content affects their personal lives (6:50). Pusha T disses Drake again (21:23), Young Thug lost respect for Pusha T (40:00), and T.I. challenges 50 Cent (55:13). Also, an update on Ghislaine Maxwell’s arrest (116:07), Joe explains why leverage is important (137:58), and addresses Terry Crews again (151:48).

Sleeper Picks Joe: Foxy Brown – “Stylin”

Rory: Shay Lia – “All Up To You”

Mal: W8nsee – “Front Line”

Parks: Mr Muthaf***in’ eXquire – “Black Mirror”