H.E.R. joined forces with Bryson Tiller last year for a collab titled “Could’ve Been”. She decides to give fans the official remix featuring Tone Stith.

You can stream the updated version below and download “Could’ve Been (Remix)” now on iTunes/Google Play.

